«Сампдория» хочет арендовать Миранчука

Полузащитник «Аталанты»может покинуть команду до конца января.

По информации TuttoAtalanta.com, теперь интерес к Миранчуку проявляет «Сампдория». Клуб из Генуи хочет арендовать российского футболиста до конца сезона.

«Аталанта» при этом хочет добавить в соглашение обязательство выкупа Миранчука. Клуб из Бергамо рассчитывает получить 15 миллионов евро, но «Сампдорию» такой вариант не устраивает.

Кроме того, на 26-летнего футболиста по-прежнему претендуют «Дженоа» и «Верона».

Миранчук в текущем сезоне провел за «Аталанту» 13 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.