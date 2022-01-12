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    «Сампдория» хочет арендовать Миранчука

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    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть команду до конца января.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    По информации TuttoAtalanta.com, теперь интерес к Миранчуку проявляет «Сампдория». Клуб из Генуи хочет арендовать российского футболиста до конца сезона.

    «Аталанта» при этом хочет добавить в соглашение обязательство выкупа Миранчука. Клуб из Бергамо рассчитывает получить 15 миллионов евро, но «Сампдорию» такой вариант не устраивает.

  • Миранчук впервые в карьере сделал два ассиста за матч
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    • Кроме того, на 26-летнего футболиста по-прежнему претендуют «Дженоа» и «Верона».

    Миранчук в текущем сезоне провел за «Аталанту» 13 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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