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    Экс-тренер «Норвича» возглавит «Краснодар»

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    Бывший тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке станет наставником «Краснодара», сообщает Sky Germany.

    Даниель Фарке
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    Даниель Фарке

    Специалист заключит с российским клубом контракт, рассчитанный на два года. Ранее уже сообщалось, что Фарке является основным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара».

    Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре прошлого года. Немецкий специалист руководит командой с 2017 года. Тренер дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, в английскую Премьер-лигу.

    «Краснодар» находится без главного тренера после увольнения с этой должности белорусского специалиста Виктора Гончаренко 5 января. Гончаренко руководил краснодарской командой с апреля 2021 года.

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