Экс-тренер «Норвича» возглавит «Краснодар»

Бывший тренер «Норвич Сити»станет наставником «Краснодара», сообщает Sky Germany.

Специалист заключит с российским клубом контракт, рассчитанный на два года. Ранее уже сообщалось, что Фарке является основным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара».

Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре прошлого года. Немецкий специалист руководит командой с 2017 года. Тренер дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, в английскую Премьер-лигу.

«Краснодар» находится без главного тренера после увольнения с этой должности белорусского специалиста Виктора Гончаренко 5 января. Гончаренко руководил краснодарской командой с апреля 2021 года.