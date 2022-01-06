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    «Кальяри» одержал волевую победу над «Сампдорией»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Сампдория Кальяри
    В матче 20-го тура чемпионата Италии «Сампдория» на своём поле принимала «Кальяри». Матч закончился со счётом 1:2 в пользу гостей.

    Леонардо Паволетти
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    Леонардо Паволетти

    Счёт в этом матче был открыт на 18-й минуте. Маноло Габбьядина нанёс потрясающий удар из штрафной в левый угол ворот и вывел «Сампдорию» вперёд сделав счёт 1:0. Во втором тайме, на 55-й минуте Алессандро Дейола пробил с отскока в нижний угол ворот и сравнял счёт — 1:1. Победный гол этого матча забил Леонардо Паволетти в левый нижний угол ворот.

    На 91-й минуте матча игрок «Сампдории» Антонио Кандрева получил красную карточку и таким образом пропустит следующий матч.

    После этого тура «Сампдория» находится на 15-м месте в турнирной таблице Серии А набрав 20 очков, а «Кальяри» продолжает прибывать в зоне вылета с 13-ю очками на 18-м месте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сампдория — Кальяри 1:2
    Голы: 1:0 Маноло Габбьядини (18'), 1:1 Алессандро Дейола (55'), 1:2 Леонардо Паволетти (71') Предупреждения: Маттео Ловато (32'), Олбин Экдаль (52'), Жоао Педро (61'), Андреа Карбони (90 + 2') Удаление: Антонио Кандрева (90 + 1')
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