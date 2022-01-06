«Кальяри» одержал волевую победу над «Сампдорией»

В матче 20-го тура чемпионата Италиина своём поле принимала. Матч закончился со счётом 1:2 в пользу гостей.

Счёт в этом матче был открыт на 18-й минуте. Маноло Габбьядина нанёс потрясающий удар из штрафной в левый угол ворот и вывел «Сампдорию» вперёд сделав счёт 1:0. Во втором тайме, на 55-й минуте Алессандро Дейола пробил с отскока в нижний угол ворот и сравнял счёт — 1:1. Победный гол этого матча забил Леонардо Паволетти в левый нижний угол ворот.

На 91-й минуте матча игрок «Сампдории» Антонио Кандрева получил красную карточку и таким образом пропустит следующий матч.

После этого тура «Сампдория» находится на 15-м месте в турнирной таблице Серии А набрав 20 очков, а «Кальяри» продолжает прибывать в зоне вылета с 13-ю очками на 18-м месте.