АПЛ. «Тоттенхэм» не справился с «Саутгемптоном», «Лестер» примет «Ливерпуль»

С 28 по 30 декабря проходят матчи 20-го тура Английской Премьер-лиги.

«Саутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур» 1:1

Лондонский «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 25-й минуте открыли хозяева. Алли выбил мяч от вратарской после дальнего вброса Диало из-за боковой, но получилось точно на Уорд-Прауса, который мощным ударом из левой части штрафной «шпор» отправил мяч на средней высоте под правую штангу.

На 39-й минуте «святые» получили пенальти в свои ворота и удаление. Сон врывается в штрафную хозяев после разрезающей передачи Алли, и Мохаммед Салису, у которого уже было предупреждение, откровенно толкнул корейца, укладывая его на газон.

Мощным ударом реализовал пенальти Гарри Кейн, с разбега укладывая мяч под перекладину, в левый угол.

На 53-й минуте Кейн вырвался на оперативный простор после навеса Уинкса от центра поля и отличным ударом положил мяч в правый нижний угол, но гол был отменен из-за офсайда.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Тоттенхэм 1:1 Голы: 1:0 Джеймс Уорд-Праус (25'), 1:1 Гарри Кейн (пенальти) (41') Саутгемптон: Фрейзер Форстер, Кайл Уолкер-Питерс, Yan Valery, Ян Беднарек, Мохаммед Салису, Ромен Перро, Стюарт Армстронг, Джеймс Уорд-Праус, Ибраима Диало, Шейн Патрик Лонг (Armando Broja, 71'), Адам Армстронг (Нейтан Редмонд, 83') Тоттенхэм: Сон Хын Мин, Гарри Кейн, Деле Алли (Лукас Моура, 62'), Серхио Регилон (Мэтт Доэрти, 46'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Гарри Уинкс, Emerson Royal (Бриан Хиль, 77'), Бен Дэвис, Эрик Дайер, Давинсон Санчес, Уго Льорис Предупреждения: Кайл Уолкер-Питерс (13'), Мохаммед Салису (27'), Ralph Hasenhuettl (30'), Мохаммед Салису (39'), Серхио Регилон (45 + 1'), Адам Армстронг (51'), Гарри Уинкс (69')

Подопечные Антонио Конте набрали 30 очков и опустились на шестое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Ральфа Хазенхюттля идет 13-й (21 очко).

Календарь и таблица АПЛ

1 января «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Уотфорда», а «Саутгемптон» днем позже на своем поле примет «Ньюкасл».

«Уотфорд» — «Вест Хэм Юнайтед» 1:4

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» потерпел домашнее поражение от «Вест Хэма» — 1:4.

Счет в матче на 5-й минуте открыли хозяева. Перевели хозяева мяч с правого фланга в центр, далее Кинг в касание сделал передачу в штрафную «молотобойцев», где Эммануэль Деннис после серии ложных замахов пробил в ближнюю девятку.

На 27-й минуте гости отыгрались. Боуэн заметил забегающего в штрафную Соучека, выполнив своевременный проникающий пас, а Томаш уже ударом в касание поймал Бахмана врасплох.

Спустя две минуты пошла атака гостей после перехвата на фланге, далее Антонио от края штрафной сделал зрячий пас к 11-метровой отметке, откуда Бенрахма пробил в касание, а мяч рикошетом от ноги защитника залетел в сетку ворот.

На 57-й минуте был назначен пенальти в ворота «Уотфорда» — ВАР определил, что голкипер Бахманн фолил на Боуэне.

Марк Ноубл с «точки» уложил мяч в нижний угол ворот — Бахманн не угадал и завалился в противоположную сторону.

А в компенсированное время Боуэн на фланге легко обыграл Сьерральту, дошёл до лицевой и сделал пас в центр штрафной «Уотфорда», а Влашич пробил по пустым воротам. Это первый гол бывшего игрока ЦСКА за «молотобойцев».

Футбол. Англия. Премьер-лига Уотфорд — Вест Хэм 1:4 Голы: 1:0 Эммануэль Деннис (4'), 1:1 Томаш Соучек (27'), 1:2 Саид Бенрахма (29'), 1:3 Марк Ноубл (пенальти) (58'), 1:4 Никола Влашич (90 + 2') Уотфорд: Даниэль Бахман, Кико (Имран Луза, 40'), Франсиско Сьерральта, Крэйг Кэткарт, Адам Масина, Юрай Куцка, Мусса Сиссоко, Хуан Эрнандес (Жоао Педро, 46'), Озан Туфан (Кен Сема, 62'), Джошуа Кинг, Эммануэль Деннис Вест Хэм: Майкл Антонио, Саид Бенрахма (Никола Влашич, 85'), Мануэль Лансини (Алекс Краль, 90'), Джаррод Боуэн, Марк Ноубл, Томаш Соучек, Бенджамин Джонсон (Артур Масуаку, 82'), Исса Диоп, Крэйг Доусон, Владимир Цоуфаль, Лукаш Фабиански Предупреждение: Крэйг Доусон (81')

«Вест Хэм» с 31 очком сохранил за собой пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» располагается на 17-й строчке, имея в своем активе 13 очков.

«Кристал Пэлас» — «Норвич Сити» 3:0

«Крисла Пэлас» на своём поле принимал «Норвич» в рамках 20-го тура АПЛ. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт на 8-й минуте после отличной реализации пенальти Одсонном Эдуардо в ворота «Норвича».

После на 38-й минуте отличился игрок «Кристал Пэласа» Жан-Филип Матета ударив в правый нижний угол ворот и сделав счёт 2:0.

Завершающий гол матча был забит так же в первом тайме на 42-й минуте из пределом штрафной Джеффри Шлюп пробил с отскока в угол ворот и сделал счёт 3:0.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Норвич Сити 3:0 Голы: 1:0 Одсонн Эдуард (пенальти) (8'), 2:0 Жан-Филипп Матета (38'), 3:0 Джеффри Шлупп (42') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен (Джеймс Томкинс, 83'), Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Джеффри Шлупп, Шейку Куйяте, Уилл Хьюз (Лука Миливоевич, 73'), Жан-Филипп Матета (Кристиан Бентеке, 81'), Одсонн Эдуард, Джордан Айю Норвич Сити: Христос Дзолис (Jonathan Rowe, 68'), Adam Idah, Пшемыслав Плахета (Джошуа Сарджент, 81'), Кенни Маклин, Билли Гилмор, Пьерр Лис-Мелу, Димитрис Яннулис (Брендон Уильямс, 46'), Бен Гибсон, Jacob Lungi Soerensen, Сэм Байрэм, Ангус Ганн Предупреждения: Бен Гибсон (10'), Одсонн Эдуард (22'), Сэм Байрэм (29')

В данный момент «Кристал Пэлас» после 19 игр в АПЛ расположился на 9-й строчке турнирной таблицы набрав 23 очка, а «Норвич Сити» занимает последнее (20-е) место набрав всего 10 очков.

«Лестер Сити» — «Ливерпуль»

28 декабря, 23:00 мск

«Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

29 декабря, 22:30 мск

«Брентфорд» — «Манчестер Сити»

29 декабря, 23:15 мск

«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед»

30 декабря, 22:30 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»

30 декабря, 23:15 мск

«Лидс Юнайтед» — «Астон Вилла»

перенесён

«Арсенал» — «Вулверхэмптон»

перенесён