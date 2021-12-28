АПЛ. «Тоттенхэм» не справился с «Саутгемптоном», «Лестер» примет «Ливерпуль»

«Саутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур» 1:1
Лондонский «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Счет в матче на 25-й минуте открыли хозяева. Алли выбил мяч от вратарской после дальнего вброса Диало из-за боковой, но получилось точно на Уорд-Прауса, который мощным ударом из левой части штрафной «шпор» отправил мяч на средней высоте под правую штангу.
На 39-й минуте «святые» получили пенальти в свои ворота и удаление. Сон врывается в штрафную хозяев после разрезающей передачи Алли, и Мохаммед Салису, у которого уже было предупреждение, откровенно толкнул корейца, укладывая его на газон.
Мощным ударом реализовал пенальти Гарри Кейн, с разбега укладывая мяч под перекладину, в левый угол.
На 53-й минуте Кейн вырвался на оперативный простор после навеса Уинкса от центра поля и отличным ударом положил мяч в правый нижний угол, но гол был отменен из-за офсайда.
Подопечные Антонио Конте набрали 30 очков и опустились на шестое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Ральфа Хазенхюттля идет 13-й (21 очко).
1 января «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Уотфорда», а «Саутгемптон» днем позже на своем поле примет «Ньюкасл».
«Уотфорд» — «Вест Хэм Юнайтед» 1:4
В матче 20-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» потерпел домашнее поражение от «Вест Хэма» — 1:4.
Счет в матче на 5-й минуте открыли хозяева. Перевели хозяева мяч с правого фланга в центр, далее Кинг в касание сделал передачу в штрафную «молотобойцев», где Эммануэль Деннис после серии ложных замахов пробил в ближнюю девятку.
На 27-й минуте гости отыгрались. Боуэн заметил забегающего в штрафную Соучека, выполнив своевременный проникающий пас, а Томаш уже ударом в касание поймал Бахмана врасплох.
Спустя две минуты пошла атака гостей после перехвата на фланге, далее Антонио от края штрафной сделал зрячий пас к 11-метровой отметке, откуда Бенрахма пробил в касание, а мяч рикошетом от ноги защитника залетел в сетку ворот.
На 57-й минуте был назначен пенальти в ворота «Уотфорда» — ВАР определил, что голкипер Бахманн фолил на Боуэне.
Марк Ноубл с «точки» уложил мяч в нижний угол ворот — Бахманн не угадал и завалился в противоположную сторону.
А в компенсированное время Боуэн на фланге легко обыграл Сьерральту, дошёл до лицевой и сделал пас в центр штрафной «Уотфорда», а Влашич пробил по пустым воротам. Это первый гол бывшего игрока ЦСКА за «молотобойцев».
«Вест Хэм» с 31 очком сохранил за собой пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» располагается на 17-й строчке, имея в своем активе 13 очков.
«Кристал Пэлас» — «Норвич Сити» 3:0
«Крисла Пэлас» на своём поле принимал «Норвич» в рамках 20-го тура АПЛ. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Счёт в матче был открыт на 8-й минуте после отличной реализации пенальти Одсонном Эдуардо в ворота «Норвича».
После на 38-й минуте отличился игрок «Кристал Пэласа» Жан-Филип Матета ударив в правый нижний угол ворот и сделав счёт 2:0.
Завершающий гол матча был забит так же в первом тайме на 42-й минуте из пределом штрафной Джеффри Шлюп пробил с отскока в угол ворот и сделал счёт 3:0.
В данный момент «Кристал Пэлас» после 19 игр в АПЛ расположился на 9-й строчке турнирной таблицы набрав 23 очка, а «Норвич Сити» занимает последнее (20-е) место набрав всего 10 очков.
«Лестер Сити» — «Ливерпуль»
28 декабря, 23:00 мск
«Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
29 декабря, 22:30 мск
«Брентфорд» — «Манчестер Сити»
29 декабря, 23:15 мск
«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед»
30 декабря, 22:30 мск
«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»
30 декабря, 23:15 мск
«Лидс Юнайтед» — «Астон Вилла»
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