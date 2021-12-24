Юрист «Спартака»: Газизов выглядит как приятель Шуры Балаганова, который просит миллион

Юрист «Спартака»призвалавыйти на связь после его слов о владельце клуба

Ранее Газизов заявил, что председатель совета директоров «Спартака» и акционер клуба Леонид Федун при найме на работу написал расписку, согласно которой предложил ему акции клуба в случае досрочной отставки.

«Я, в отличие от Шамиля Газизова, всегда говорила, что с моей точки зрения — как профессионального участника юридического рынка — который может анализировать действия другого лица, Газизов и то, что он делает в "Уфе" — не может не вызывать уважения. Старт и ограниченные возможности в "Уфе", которые он имеет, результаты клуба — это достойно уважения. Я отношусь к тем людям, которые умеют признавать, что перед ними стоит человек, который может и умеет заниматься своей работой.

То, что происходит сейчас в суде, не укладывается в моей голове. Это разная параллель одного и того же человека (Газизова — прим.). С одной стороны перед собой я вижу человека, у которого многое получается в футболе, который имеет право на уважение в футбольном мире.

Но как человек, который видит, что происходит в суде… Либо Газизов не очень понимает, но выглядит он сейчас как приятель Шуры Балаганова, который бежит за господином Корейко и кричит: "Ну дай миллион, тебе что — жалко? Я же не десять прошу, ну дай миллион".

Если бы я была представителем Газизова, то я бы никогда такого не допустила. Я бы нашла любые механизмы соприкосновения с Федуном, попытки объяснить свою позицию, попытку договориться, но не в таком виде.

В очередной раз призываю Шамиля Газизова: пожалуйста, свяжитесь со мной, что бы вы обо мне ни думали, что бы ни говорили про меня в своих интервью. Я профессиональный человек и готова вас услышать, у меня есть большой опцион на переговоры с вами. Пожалуйста, просто свяжитесь со мной. Давайте просто поговорим о том, что вы хотите, что мы можем от вас услышать, на что согласиться. Худой мир всегда лучше доброй войны», — приводит слова Завьяловой «Чемпионат».