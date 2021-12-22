«Рома» — «Сампдория»: счет 1:1, обзор голов

В матче 19 тура Серии Асыграла вничью с. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 72 минуте «римляне» вышли вперед после гола Элдора Шомуродова, однако через 8 минут гости сравняли. Отличился в их составе Маноло Габбьядини.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Сампдория 1:1 Голы: 1:0 Эльдор Шомуродов (72'), 1:1 Маноло Габбьядини (80') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Рик Карсдорп, Жордан Верету (Стефан Эль-Шаарави, 67'), Бриан Кристанте, Генрих Мхитарян, Matias Vina (Эльдор Шомуродов, 67'), Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам (Felix Afena-Gyan, 47') Сампдория: Франческо Капуто (Фабио Квальярелла, 76'), Маноло Габбьядини, Кристоффер Аскильдсен (Gerard Yepes, 89'), Олбин Экдаль (Алекс Феррари, 37'), Адриен Силва, Антонио Кандрева (Фабио Депаоли, 89'), Томмазо Ауджелло, Омар Коллей, Майя Йосида, Бартош Берешиньски (Риккардо Черво, 76'), Владимиро Фальконе Предупреждения: Бартош Берешиньски (44'), Владимиро Фальконе (60'), Кристоффер Аскильдсен (61')

У «Ромы» 32 очка и 6 позиция в таблице. «Верона» с 24 баллами идет на 12 позиции.

В другом матч туре миром разошлись «Верона» и «Фиорентина». Игра закончилась с тем же результатом.

У хозяев забил Кевин Лазанья, а у гостей отметился Гаэтано Кастровилли.

Футбол. Италия. Серия А Верона — Фиорентина 1:1 Голы: 1:0 Кевин Ласанья (17'), 1:1 Гаэтано Кастровилли (81') Верона: Лоренцо Монтипо, Марко Давиде Фараони, Бошко Шутало, Nicolo Casale, Адриен Тамез, Иван Илич, Мигел Велозу (Даниел Беса, 46'), Дарко Лазович, Кевин Ласанья (Маттео Канчелльери, 80'), Джанлука Капрари (Мартин Онгла, 80'), Джованни Симеоне Фиорентина: Риккардо Соттиль (Риккардо Сапонара, 63'), Душан Влахович, Николас Гонсалес, Альфред Дункан, Лукас Торрейра, Джакомо Бонавентура (Гаэтано Кастровилли, 46'), Алекса Терзич, Игор де Пауло, Никола Миленкович, Лоренцо Венути (Альваро Одриосола, 70'), Пьетро Терраччиано Предупреждения: Igor Tudor (33'), Джанлука Капрари (46'), Иван Илич (47'), Алекса Терзич (84')

Александр Кокорин на поле не вышел и просидел всю игру в запасе.