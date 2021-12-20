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    Гол Элмаса принес «Наполи» победу над «Миланом»

    «Милан» — «Наполи»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 18-го тура чемпионата Испании «Милан» потерпел домашнее поражение от «Наполи» со счетом 0:1

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет был открыт на 5-й минуте. Гости исполнили подачу от углового флажка, защитники «Милана» настолько были озабочены опекой Петаньи, что напрочь забыли про Элифа Элмаса, и македонец головой переправил мяч в ворота.

    В компенсированное время в штрафной площади «Наполи» Жиру и Кастильехо навязали борьбу за мяч, и снаряд срикошетил на Кесси, который с десяти метров отправил его в сетку ворот.

    Но гол не был засчитан — Жиру лежал в офсайде, и судьи приняли, что француз принимал участие в этом положении в атаке. Главный судья сам ходил к монитору и в итоге отменил гол.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Наполи 0:1
    Гол: 0:1 Элиф Элмас (5') Милан: Мик Меньян, Алессандро Флоренци (Пьер Калюлю, 86'), Фикайо Томори, Алессио Романьоли, Фоде Балло-Туре, Сандро Тонали (Исмаэль Беннасер, 78'), Франк Кессье, Жуниор Мессьяс (Самуэль Кастильехо, 78'), Браим Диас (Оливье Жиру, 63'), Раде Крунич (Алексис Салемакерс, 63'), Златан Ибрагимович Наполи: Андреа Петанья (Дрис Мертенс, 78'), Элиф Элмас (Фаузи Гулам, 86'), Пётр Зелиньски (Адам Уна, 78'), Ирвин Лосано (Маттео Политано, 77'), Диего Демме (Станислав Лоботка, 54'), Андре Франк Замбо Ангисса, Джованни Ди Лоренцо, Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Кевин Малку, Давид Оспина Предупреждения: Джованни Ди Лоренцо (33'), Кевин Малку (67')

    После этого матча «Наполи» и «Милан» имеют по 39 очков и занимают второе и третье места в таблице Серии А соответственно.

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