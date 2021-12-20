СМИ: «Челси» может не выйти на матч с «Брентфордом» в Кубке лиги

Лондонскийможет проигнорировать матч противв четвертьфинале Кубка английской лиги.

По информации Daily Mirror, главный тренер «Челси» Томас Тухель был в ярости из-за того, что его команде пришлось играть в минувшее воскресенье против «Вулверхэмптона» (0:0), несмотря на семь случаев заражения на коронавирус среди футболистов.

На данный момент в клубе не уверены, что матч с «Брентфордом» состоится.

Как известно, ранее АПЛ перенесла ряд матчей из-за вспышки коронавируса в клубах. Играли только те клубы, в составе которых было достаточное количество футболистов для участия в матче.

Матч «Брентфорд» — «Челси» запланирован на 22 декабря.