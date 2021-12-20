ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»Остросюжетный футбол. «Шпоры» отобрали очки у «Ливерпуля» при спорном судействе
  • 14:06
    • УЕФА присудил «Тоттенхэму» техническое поражение в матче Лиги конференций с «Ренном»
  • 14:35
    • Стало известно, когда разработчики Halo Infinite исправят проблемы с подбором команд
  • 14:34
    • СМИ: «Челси» может не выйти на матч с «Брентфордом» в Кубке лиги
  • 12:48
    • Источник: Игрокам «Ростова» четыре месяца не платят зарплату
  • 10:48
    • Коутиньо, Умтити и еще два игрока покинут «Барселону» в январе
    Все новости спорта

    СМИ: «Челси» может не выйти на матч с «Брентфордом» в Кубке лиги

    Футбол Челси Брентфорд Кубок Лиги Футбол АнглииКоронавирус в спорте
    Лондонский «Челси» может проигнорировать матч против «Брентфорда» в четвертьфинале Кубка английской лиги.

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    По информации Daily Mirror, главный тренер «Челси» Томас Тухель был в ярости из-за того, что его команде пришлось играть в минувшее воскресенье против «Вулверхэмптона» (0:0), несмотря на семь случаев заражения на коронавирус среди футболистов.

    На данный момент в клубе не уверены, что матч с «Брентфордом» состоится.

  • Омикрон над Альбионом. Остановит ли новый штамм COVID-19 европейский футбол?
  • Объясняем, нужно ли бояться новой остановки спорта во всем мире из-за коронавируса
  • 18/12/2021

    • Как известно, ранее АПЛ перенесла ряд матчей из-за вспышки коронавируса в клубах. Играли только те клубы, в составе которых было достаточное количество футболистов для участия в матче.

    Матч «Брентфорд» — «Челси» запланирован на 22 декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько шайб «Спартак» сможет вколотить в рамку СКА?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Чья безвыигрышная серия прервется на «Хартвалл Арене»?
  • «Йокерит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Миннесота» оставит «Даллас» без набранных баллов?
  • «Даллас» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арсенал — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Дженоа — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Юта — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры