Итальянский журналист о Кокорине: Кто купит футболиста, который так играет?

Итальянский журналистсчитает, чтобудет сложно продать нападающего

Кокорин ранее на этой неделе вышел в стартовом составе «Фиорентины» в матче Кубка Италии против «Беневенто» (2:1). Российский футболист провел на поле 76 минут, но результативными действиями не отметился.

«Как давно Кокорин не выходил на поле в стартовом составе? Больше года. Что он мог сделать? Это было непросто.

О нем трудно что-то сказать. Россиянин не имеет отношения ни к чему прекрасному, что переживает "Фиорентина". Кто купит футболиста, который так играет?

Не знаю, каким будет его будущее. Я слышал об интересе из России, но это уже никому не нравится», — приводит слова Каламаи Fiorentina News.

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о возможном возвращении Кокорина.