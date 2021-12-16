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    Главный тренер «Фиорентины» остался доволен игрой Кокорина в Кубке Италии

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Фиорентина Беневенто
    Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал победу над «Беневенто» (2:1) в матче второго раунда Кубка Италии.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Безусловно, нашей главной целью был проход в следующий раунд. Мы знали, что нам будет противостоять команда, одержавшая четыре победы кряду. Несмотря на большую ротацию состава, "Фиорентина" показала хороший результат и хорошо справилась с задачей.

    Один великий тренер сказал, что среди многих качеств самое важное — это удача. У меня в распоряжении три очень надёжных вратаря, Антонио Росати показал отличную игру, в то же время, хорошо действовали Алекса Терзич, Марко Бенасси и Александр Кокорин, которые нуждались в игровой практике.

    Мы могли выигрывать и 2:0, сыграв лучше, но игроки, получающие мало игрового времени, часто страдают от потери концентрации», — приводит слова Итальяно La Nazione.

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