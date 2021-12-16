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    «Фиорентина» с Кокориным обыграла «Беневенто» в Кубке Италии

    «Фиорентина» — «Беневенто»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Фиорентина Беневенто
    В матче 2-го раунда Кубка Италии «Фиорентина» одержала домашнюю победу над «Беневенто» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Флорентийцы открыли счет на 19-й минуте — отличился сербский защитник Никола Миленкович. А на 47-й минуте нападающий Риккардо Соттиль удвоил преимущество хозяев.

    Выступающий в Серии В «Беневенто» отыграл один мяч на 51-й минуте благодаря голу форварда Габриэле Мончини.

    С первых минут в составе «Фиорентины» на поле был российский форвард Александр Кокорин, который был заменен на 76-й минуте.

    Футбол. Италия. Кубок
    Фиорентина — Беневенто 2:1
    Голы: 1:0 Никола Миленкович (19'), 2:0 Риккардо Соттиль (47'), 2:1 Габриэле Мончини (52') Фиорентина: Антонио Росати, Лоренцо Венути, Никола Миленкович, Игор де Пауло, Алекса Терзич, Марко Бенасси (Альфред Дункан, 68'), Софьян Амрабат (Эрик Пульгар, 76'), Youssef Maleh, Хосе Мария Кальехон (Николас Гонсалес, 68'), Александр Кокорин (Душан Влахович, 76'), Риккардо Соттиль Беневенто: Марко Сау (Джузеппе Ди Серио, 55'), Габриэле Мончини (Джанлука Лападула, 71'), Энрико Бриньола (Риккардо Импрота, 56'), Gennaro Acampora (Роберто Инсинье, 79'), Giacomo Calo, Андрес Тельо (Артур Ионицэ, 46'), Edoardo Masciangelo, Камил Глик, Alessandro Vogliacco, Salvatore Elia, Никколо Манфредини Предупреждения: Giacomo Calo (73'), Alessandro Bianco (90 + 4')

    В 1/8 финала «Фиорентина» сыграет с «Наполи». Матч пройдет 12 января.

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