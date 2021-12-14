Президент «Сочи»: Возвращение Кокорина? У нас уже и так возрастная команда

Президент «Сочи»высказался о нападающем, который раньше выступал за южан.

«Мы с ним не разговаривали. Но у нас же есть тренерский совет, который определяет селекционную политику. Я тут не вмешиваюсь.

Понимаете, у нас уже и так довольно возрастная команда. Хотели бы вырастить своих ребят, которые продолжат это дело.

Саша очень талантливый игрок. Наверное, один из самых талантливых в России. Но вот так судьба распорядилась. Где-то он сам вот так поступил... Но в "Сочи", если помните, у него все получилось.

Зря ли пошел в "Спартак"? Я всегда выступаю за спортивный принцип. Но иногда, видимо, побеждают какие-то материальные вещи», — сказал Ротенберг «Спорт-Экспрессу».