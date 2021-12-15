«Манчестер Сити» — «Лидс»: счет матча 7:0, обзор голов

Хозяева открыли счет в матче на 8-й минуте. Родри пытался прорваться к воротам «Лидса», голкипер вышел на него, в результате мяч отскочил к Фодену, который от линии штрафной послал его в сетку.
На 13-й минуте Джек Грилиш головой замкнул фланговый навес Мареза во вратарскую гостей, удвоив преимущество «Сити».
Счет стал крупным на 32-й минуте. Родри классный вертикальный пас сделал на Кевина Де Брёйне из глубины, бельгиец получил мяч в середине штрафной «Лидса» и с угла вратарской вколотил его в сетку.
На 49-й минуте Рияд Марез получил мяч на краю штрафной и лёгким, но очень точным ударом отправил его в дальний нижний угол.
На 62-й минуте Кевин Де Брёйне оформил дубль, из-за пределов штрафной зарядив под перекладину. Меслье не смог среагировать и спасти свою команду.
На 74-й минуте Фернандиньо с фланга навесил и Лапорт опасно пробил головой. Вратарь «Лидса» отбил мяч на Стоунза, который лишь со второй попытки с угла вратарской смог переиграть Меслье.
Спустя четыре минуты, после навеса с углового Фодена, Натан Аке головой переправил мяч в сетку от линии вратарской.
«Манчестер Сити» набрал 41 очко и закрепился на 1-м месте таблицы АПЛ. В активе «Лидса» 16 очков и 15-я позиция.