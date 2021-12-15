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    «Манчестер Сити» отгрузил «Лидсу» семь мячей, Де Брейне оформил дубль

    «Манчестер Сити» — «Лидс»: счет матча 7:0, обзор голов

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    В матче 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Лидсом» со счетом 7:0.

    «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»

    Хозяева открыли счет в матче на 8-й минуте. Родри пытался прорваться к воротам «Лидса», голкипер вышел на него, в результате мяч отскочил к Фодену, который от линии штрафной послал его в сетку.

    На 13-й минуте Джек Грилиш головой замкнул фланговый навес Мареза во вратарскую гостей, удвоив преимущество «Сити».

    Счет стал крупным на 32-й минуте. Родри классный вертикальный пас сделал на Кевина Де Брёйне из глубины, бельгиец получил мяч в середине штрафной «Лидса» и с угла вратарской вколотил его в сетку.

    На 49-й минуте Рияд Марез получил мяч на краю штрафной и лёгким, но очень точным ударом отправил его в дальний нижний угол.

    На 62-й минуте Кевин Де Брёйне оформил дубль, из-за пределов штрафной зарядив под перекладину. Меслье не смог среагировать и спасти свою команду.

    На 74-й минуте Фернандиньо с фланга навесил и Лапорт опасно пробил головой. Вратарь «Лидса» отбил мяч на Стоунза, который лишь со второй попытки с угла вратарской смог переиграть Меслье.

    Спустя четыре минуты, после навеса с углового Фодена, Натан Аке головой переправил мяч в сетку от линии вратарской.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Лидс 7:0
    Голы: 1:0 Филип Фоден (8'), 2:0 Джек Грилиш (13'), 3:0 Кевин Де Брёйне (32'), 4:0 Рияд Марез (49'), 5:0 Кевин Де Брёйне (62'), 6:0 Джон Стоунс (74'), 7:0 Натан Аке (78') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Джон Стоунс, Рубен Диаш (Натан Аке, 65'), Эмерик Лапорт, Александр Зинченко, Родриго Эрнандес (Фернандиньо, 56'), Рияд Марез, Бернарду Силва (Илкай Гюндоган, 46'), Джек Грилиш, Кевин Де Брёйне, Филип Фоден Лидс: Даниэль Джеймс (Джо Джелхардт, 46'), Джек Харрисон, Тайлер Робертс, Рафаэл Диас, Адам Форшоу, Стюарт Даллас, Хуниор Фирпо (Cody Drameh, 73'), Диего Льоренте, Люк Эйлинг, Джейми Шаклтон (Матеуш Клих, 38'), Иллан Меслье Предупреждения: Хуниор Фирпо (20'), Рубен Диаш (40')

    «Манчестер Сити» набрал 41 очко и закрепился на 1-м месте таблицы АПЛ. В активе «Лидса» 16 очков и 15-я позиция.

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