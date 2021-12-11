«Фиорентина» — «Салернитана»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 17-го тура чемпионата Италииодержала крупную домашнюю победу надсо счетом 4:0.

В составе победителей дублем отметился сербский нападающий Душан Влахович, поразивший ворота соперника на 51-й и 84-й минутах.

Еще по голу забили полузащитники Джакомо Бонавентура (31-я минута) и Юссеф Мале (90).

Российский форвард хозяев Александр Кокорин провел всю игру на скамейке запасных.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Салернитана 4:0 Голы: 1:0 Джакомо Бонавентура (31'), 2:0 Душан Влахович (51'), 3:0 Душан Влахович (84'), 4:0 Youssef Maleh (90 + 1') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Альваро Одриосола (Лоренцо Венути, 87'), Никола Миленкович (Игор де Пауло, 46'), Lucas Martinez Quarta, Кристиано Бираги (Алекса Терзич, 87'), Джакомо Бонавентура, Лукас Торрейра, Альфред Дункан (Youssef Maleh, 79'), Хосе Мария Кальехон (Риккардо Соттиль, 72'), Душан Влахович, Николас Гонсалес Салернитана: Simy, Франк Рибери (Francesco Di Tacchio, 90'), Joel Chukwuma Obi (Andrea Schiavone, 62'), Григорис Кастанос (Федерико Бонаццоли, 52'), Лассана Кулибали, Wajdi Kechrida, Лука Раньери (Павел Ярошински, 90'), Luka Bogdan, Норберт Дьёмбер, Фредерик Весели (Filippo Delli Carri, 46'), Вид Белец Предупреждения: Никола Миленкович (11'), Григорис Кастанос (20')

«Фиорентина» обошла «Ювентус» и поднялась на 5-е место в таблице Серии А (30 очков). «Салернитана» замыкает турнирную таблицу с 8 очками.