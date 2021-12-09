«Лилль» и «Зальцбург» вышли в плей-офф ЛЧ, «Севилья» сыграет в Лиге Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов немецкийпотерпел домашнее поражение от французского— 1:3.

В составе победителей голами отличились Бурак Йылмаз (11-я минута), Джонатан Дэвид (72) и Анхель Гомес (77).

Единственный мяч «волков» забил на 89-й минуте Ренато Штеффен.

Футбол. Лига чемпионов. Группа G Вольфсбург — Лилль 1:3 Голы: 0:1 Бурак Йилмаз (11'), 0:2 Джонатан Дэвид (72'), 0:3 Анхель Гомес (78'), 1:3 Ренато Штеффен (89') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Максанс Лакруа, Жозуа Гилявоги (Феликс Нмеча, 76'), Себастиан Борнау, Кевин Мбабу (Боте Баку, 63'), Aster Vranckx, Максимилиан Арнольд, Пауло Силва (Жером Руссийон, 63'), Джан-Лука Вальдшмидт (Ренато Штеффен, 76'), Янник Герардт (Доди Лукебакио, 46'), Ваутер Вегорст Лилль: Бурак Йилмаз (Amadou Onana, 74'), Джонатан Дэвид, Габриэль Гудмундссон (Анхель Гомес, 68'), Ренату Саншеш, Бенжамен Андре, Жонатан Иконе (Юсуф Язиджи, 83'), Рейнилду, Свен Ботман, Жозе Фонте, Зеки Мехмет Челик (Тьягу Джало, 83'), Иво Грбич Предупреждения: Себастиан Борнау (17'), Жозе Фонте (18'), Максимилиан Арнольд (62'), Жонатан Иконе (66'), Жером Руссийон (87'), Ренато Штеффен (90 + 3')

В другом матче группы G австрийский «Ред Булл Зальцбург» одержал домашнюю победу над испанской «Севильей» — 1:0.

Победу быкам принес гол нигерийского хавбека Ноа Окафора на 50-й минуте.

Отметим, что гости с 64-й минуты играли в меньшинстве — за две желтые карточки был удален полузащитник гостей Жоан Жордан.

Футбол. Лига чемпионов. Группа G Зальцбург — Севилья 1:0 Гол: 1:0 Ноа Окафор (50') Зальцбург: Филипп Кён, Расмус Кристенсен, Жером Онген, Умар Соле, Андреас Ульмер, Лука Сучич (Николас Капальдо, 75'), Мохамед Камара, Бренден Ааронсон, Николас Зайвальд, Ноа Окафор (Chukwubuike Adamu, 84'), Карим Адейеми (Беньямин Шешко, 66') Севилья: Алехандро Гомес (Оскар Родригес, 68'), Мунир Эль-Хаддади, Лукас Окампос, Иван Ракитич (Оливер Торрес, 68'), Фернандо, Жоан Жордан, Людвиг Аугустинсон (Рафаэль Мир Висенте, 53'), Диего Карлос, Жюль Кунде, Gonzalo Montiel (Карим Рекик, 68'), Яссин Буну Предупреждения: Людвиг Аугустинсон (18'), Жером Онген (37'), Жоан Жордан (56'), Жоан Жордан (64'), Андреас Ульмер (69'), Лукас Окампос (81')

«Лилль» и «Зальцбург» вышли из группы в плей-офф Лиги чемпионов, «Севилья» продолжит выступление в Лиге Европы, «Вольфсбург» закончил выступление в еврокубках.

Группа G: 1. «Лилль» — 11 очков, 2. «Зальцбург» — 10, 3. «Севилья» — 6, 4. «Вольфсбург» — 5.