Гвардиола: Второй тайм матча с «Лейпцигом» меня порадовал, в отличие от первого

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал поражение от(1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы счастливы, что вышли в 1/16 финала. Это серьезное достижение. Это была сложная группа, и до сих пор еврокубковая камания была дня нас успешной.

Второй тайм меня порадовал, в отличие от первого. После перерыва мы играли куда более остро. Однако мы не совсем справлялись с последним пасом.

Красная карточка доставит нам проблем, особенно в 1/16 финала. Кайл Уокер — важный игрок для нас, и не было необходимости вот так терять его. Надеюсь, он извлечет уроки из этого», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.