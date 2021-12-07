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    Гвардиола: Второй тайм матча с «Лейпцигом» меня порадовал, в отличие от первого

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «РБ Лейпциг» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы счастливы, что вышли в 1/16 финала. Это серьезное достижение. Это была сложная группа, и до сих пор еврокубковая камания была дня нас успешной.

    Второй тайм меня порадовал, в отличие от первого. После перерыва мы играли куда более остро. Однако мы не совсем справлялись с последним пасом.

    Красная карточка доставит нам проблем, особенно в 1/16 финала. Кайл Уокер — важный игрок для нас, и не было необходимости вот так терять его. Надеюсь, он извлечет уроки из этого», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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