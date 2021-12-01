Роспотребнадзор увеличил квоты допуска зрителей на стадионы Москвы

Глава пресс-службы «Спартака»сообщил, что Роспотребнадзор согласовал увеличение количества зрителей на матчах РПЛ в Москве до 70% от общей вместимости.

Такое будет возможно, если у посетителей и работников будут QR-коды, подтверждающие полную вакцинацию от Covid-19 или перенесенное заболевание.

«Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости — при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. Обращаем ваше внимание, что Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением всех правил», — передает слова Зеленова «Чемпионат».

На данный момент лидером РПЛ является питерский «Зенит» , в их активе 36 очков после 16-ти туров чемпионата. Московское «Динамо» занимает вторую строчку турнирной таблицы , у бело-голубых 32 очка.