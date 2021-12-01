ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинКарпин еще раз подтвердил: его надо срочно менять. Идеальный вариант для сборной — возвращение Черчесова
  • 16:39
    • Объявлены претенденты на премию лучшему молодому игроку года в РПЛ
  • 18:56
    • Назначены арбитры на матчи 17 тура РПЛ
  • 17:27
    • «Спартак» ведет переговоры по трансферу немецкого полузащитника Безушкова
  • 16:04
    • Инсайд: Ферран Торрес согласовал контракт с «Барселоной»
  • 14:42
    • Рангник хочет, чтобы «МЮ» купил Вернера
    Все новости спорта

    Роспотребнадзор увеличил квоты допуска зрителей на стадионы Москвы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак ЦСКАКоронавирус в спорте
    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Роспотребнадзор согласовал увеличение количества зрителей на матчах РПЛ в Москве до 70% от общей вместимости.

    Болельщики «Спартака»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Болельщики «Спартака»

    Такое будет возможно, если у посетителей и работников будут QR-коды, подтверждающие полную вакцинацию от Covid-19 или перенесенное заболевание.

    «Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости — при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. Обращаем ваше внимание, что Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением всех правил», — передает слова Зеленова «Чемпионат».

    На данный момент лидером РПЛ является питерский «Зенит» , в их активе 36 очков после 16-ти туров чемпионата. Московское «Динамо» занимает вторую строчку турнирной таблицы , у бело-голубых 32 очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет «Эвертон» с крупным счетом?
  • «Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Шевченко настроит команду на борьбу в особенном для себя матча
  • «Дженоа» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сможет ли «Реал» выиграть у «Атлетика»?
  • «Реал» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Реал — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Уотфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Миннесота — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры