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    «Севилья» и «Мальорка» вышли во 2-й раунд Кубка Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Севилья Мальорка Кордова
    В матче 1-го раунда Кубка Испании «Севилья» на выезде обыграла «Кордову» со счетом 1:0.

    «Севилья»
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    «Севилья»

    Единственный гол на 108-й минуте забил Лукас Окампос, которому ассистировал Оливер Торрес.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Кордова — Севилья 0:1
    Голы: 0:1 Лукас Окампос (108'), 0:1 Лукас Окампос (108')

    В параллельном матче «Мальорка» на выезде выиграла у «Химнастики» (2:0).

    Дубль в составе победителей оформил Анхель Родригес, отличившийся на 94-й и 105-й минутах..

    Команды доигрывали встречу играя десять на десять. По красной карточки получили Алехандро Ногейра и Иньиго Руис.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    G. Segoviana — Мальорка 0:2
    Гол: 0:1 Анхель Родригес (94') Удаления: Alejandro Nogueira (96'), Иньиго Руис де Галарета (97'), Alejandro Nogueira (96'), Иньиго Руис де Галарета (97')
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