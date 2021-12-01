«Севилья» и «Мальорка» вышли во 2-й раунд Кубка Испании

«Севилья» Фото: globallookpress.com
Единственный гол на 108-й минуте забил Лукас Окампос, которому ассистировал Оливер Торрес.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Кордова — Севилья 0:1
Голы: 0:1 Лукас Окампос (108'), 0:1 Лукас Окампос (108')
В параллельном матче «Мальорка» на выезде выиграла у «Химнастики» (2:0).
Дубль в составе победителей оформил Анхель Родригес, отличившийся на 94-й и 105-й минутах..
Команды доигрывали встречу играя десять на десять. По красной карточки получили Алехандро Ногейра и Иньиго Руис.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
G. Segoviana — Мальорка 0:2
Гол: 0:1 Анхель Родригес (94') Удаления: Alejandro Nogueira (96'), Иньиго Руис де Галарета (97'), Alejandro Nogueira (96'), Иньиго Руис де Галарета (97')