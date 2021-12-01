«Севилья» и «Мальорка» вышли во 2-й раунд Кубка Испании

В матче 1-го раунда Кубка Испании «Севилья» на выезде обыграла «Кордову» со счетом 1:0.

Единственный гол на 108-й минуте забил Лукас Окампос, которому ассистировал Оливер Торрес.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Кордова — Севилья 0:1 Голы: 0:1 Лукас Окампос (108'), 0:1 Лукас Окампос (108')

В параллельном матче «Мальорка» на выезде выиграла у «Химнастики» (2:0).

Дубль в составе победителей оформил Анхель Родригес, отличившийся на 94-й и 105-й минутах..

Команды доигрывали встречу играя десять на десять. По красной карточки получили Алехандро Ногейра и Иньиго Руис.