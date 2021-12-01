Левандовский признан лучшим нападающим мира по версии ESPN

Телеканал ESPN представил традиционный ежегодный рейтинг лучших футболистов мира.

Лучшим центральным нападающим признан Роберт Левандовский из «Баварии», который накануне занял второе место в борьбе за «Золотой мяч» от France Football.

Вторым стал норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн. В первую тройку также вошел француз Карим Бензема из «Реала».

Топ-10 лучших нападающих года по версии ESPN выглядит так:

1) Роберт Левандовский («Бавария», Польша).

2) Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия).

3) Карим Бензема («Реал», Франция).

4) Ромелу Лукаку («Челси», Бельгия).

5) Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия).

6) Луис Суарес («Атлетико», Уругвай).

7) Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина).

8) Чиро Иммобиле («Лацио», Италия).

9) Александер Исак («Реал Сосьедад», Швеция).

10) Златан Ибрагимович («Милан», Швеция).