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    «Химки» и «Краснодар» забили шесть голов, но не выявили победителя

    «Химки» — «Краснодар»: счет матча 3:3, обзор голов

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    Подмосковные «Химки» на своем поле сыграли вничью с «Краснодаром» (3:3) в матче 16-го тура чемпионата России.

    «Химки»
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    «Химки»

    Счет в матче уже на 6-й минуте окрыли гости. Крыховяк одной длинной передачей на левый фланг обострил атаку гостей, Ионов прострелил в штрафную, где Кордоба в борьбе скинул мяч на Классона — и Виктор расстрелял ворота.

    На 35-й минуте в ворота химчан был назначен пенальти. В две передачи гости довели мяч до Крыховяка, который в штрафной «Химок» получил по ногам от Набиуллина. Однако Лантратов среагировал на удар Крыховяка с 11-метровой отметки, отразив удар.

    На 54-й минуте счет сравнялся. Кухарчук с правого фланга выполнил классную подачу к линии вратарской «быков», Набиуллин выскочил из-за спин защитников — и головой направил мяч в противоход Сафонову.

    Спустя две минуты «Химки» повели. Хозяева вышли в контратаку «4 в 4», Кухарчук сделал аккуратный пас к радиусу штрафной на Глушакова, который позволил себе мяч обработать, прицелиться и пробить с левой в угол ворот.

    На 67-й минуте счет вновь стал равным. Гости отборолись у чужой штрафной, Классон протолкнул мяч вперёд — а Кабелла технично исполнил удар в угол ворот «Химок».

    Спустя четыре минуты хозяев вновь вышли вперед. После подачи от угла поля Адеми головой сделал скидку себе за спину, Долгову оставалось лишь из вратарской попасть в створ — и Александр справился.

    «Краснодар» отыгрался на 80-й минуте. Кабелла с левого фланга сделал классную подачу в штрафную, Ильин опередил защитника и головой подрезал мяч в ворота.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Краснодар 3:3
    Голы: 0:1 Виктор Классон (6'), 1:1 Эльмир Набиуллин (54'), 2:1 Денис Глушаков (56'), 2:2 Реми Кабелла (67'), 3:2 Александр Долгов (71'), 3:3 Владимир Ильин (80') Химки: Илья Лантратов, Dusan Stojinovic (Егор Данилкин, 46'), Дмитрий Тихий, Oleksandr Filin (Александр Долгов, 65'), Кирилл Боженов (Денис Глушаков, 46'), Александр Трошечкин, Брайан Идову, Эльмир Набиуллин, Илья Кухарчук (David Davidyan, 82'), Kemal Ademi, Резиуан Мирзов Краснодар: Джон Кордоба (Владимир Ильин, 31'), Алексей Ионов (Nikita Krivtsov, 66'), Виктор Классон, Реми Кабелла, Гжегож Крыховяк, Александр Черников, Тонни Триндаде Вильена (Евгений Чернов, 66'), Егор Сорокин, Кайо, Сергей Петров (Урош Спаич, 72'), Матвей Сафонов Предупреждения: Oleksandr Filin (59'), Александр Черников (90 + 3')

    «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Химки» (14) идут 14-ми.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем матче краснодарцы сыграют в гостях с «Сочи». Команда Игоря Черевченко примет тульский «Арсенал». Оба матча состоятся 5 декабря.

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