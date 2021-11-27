«Химки» — «Краснодар»: счет матча 3:3, обзор голов

Счет в матче уже на 6-й минуте окрыли гости. Крыховяк одной длинной передачей на левый фланг обострил атаку гостей, Ионов прострелил в штрафную, где Кордоба в борьбе скинул мяч на Классона — и Виктор расстрелял ворота.
На 35-й минуте в ворота химчан был назначен пенальти. В две передачи гости довели мяч до Крыховяка, который в штрафной «Химок» получил по ногам от Набиуллина. Однако Лантратов среагировал на удар Крыховяка с 11-метровой отметки, отразив удар.
На 54-й минуте счет сравнялся. Кухарчук с правого фланга выполнил классную подачу к линии вратарской «быков», Набиуллин выскочил из-за спин защитников — и головой направил мяч в противоход Сафонову.
Спустя две минуты «Химки» повели. Хозяева вышли в контратаку «4 в 4», Кухарчук сделал аккуратный пас к радиусу штрафной на Глушакова, который позволил себе мяч обработать, прицелиться и пробить с левой в угол ворот.
На 67-й минуте счет вновь стал равным. Гости отборолись у чужой штрафной, Классон протолкнул мяч вперёд — а Кабелла технично исполнил удар в угол ворот «Химок».
Спустя четыре минуты хозяев вновь вышли вперед. После подачи от угла поля Адеми головой сделал скидку себе за спину, Долгову оставалось лишь из вратарской попасть в створ — и Александр справился.
«Краснодар» отыгрался на 80-й минуте. Кабелла с левого фланга сделал классную подачу в штрафную, Ильин опередил защитника и головой подрезал мяч в ворота.
«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Химки» (14) идут 14-ми.
В следующем матче краснодарцы сыграют в гостях с «Сочи». Команда Игоря Черевченко примет тульский «Арсенал». Оба матча состоятся 5 декабря.