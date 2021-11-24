Индзаги: Матч с «Шахтером» — ключевой для «Интера»

Главный тренер «Интера»поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

В выездном матче миланский клуб сыграл с «Горняками» вничью 0:0.

«Можем ли мы выйти в плей-офф? Это одна из наших задач. Пока положение неплохое, но впереди еще много работы.

Это ключевой матч, потому что в последнем туре мы встречаемся с "Реалом" на его поле. Но пока все в наших руках.

Нам противостоит серьезный оппонент, и у них отличный тренер», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

«Интер» с 7 очками занимает второе место в группе Д, на 2 очка отставая от «Реала». «Шахтер» с 1 очком замыкает квартет.