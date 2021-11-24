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    Де Дзерби: Постараемся набрать очки, чтобы занять третье место в группе

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    Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказал мнение о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    В матче первого круга миланский клуб сыграл с «горняками» вничью 0:0.

    «Предстоит очень сложный матч. Мы будем играть против очень сильной команды, которая выступает очень хорошо.

    У "Интера" много сильных футболистов, которые играют вместе уже много лет. Знаем, что стадион будет полон болельщиков "Интера" с большим энтузиазмом, как было и в матче чемпионата Италии с "Наполи".

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    Мы хотим показать наш футбол. Постараемся набрать очки, которые дадут нам возможность занять третье место в группе.

    Мы еще не выиграли в Лиге чемпионов, потому что, может быть, не заслужили этого. Но мы показываем хороший футбол. Даже против "Шерифа" плохо не играли, но они ударили дважды по воротам и забили два гола.

    Мы создали много шансов, чтобы победить, но не получилось. Конечно, мы можем даже проиграть "Интеру", потому что, я считаю, команда сильнее.

    Особенного давления я чувствовать не буду. Давление я чувствовал и с "Рухом" в субботу, и с "Колосом". Буду чувствовать его и в матче с "Ингульцом" в воскресенье.

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    Все, кто выполняют тренерскую работу, понимают, что давление — это неотъемлемая часть этой деятельности, и с ним нужно уметь справляться.

    В Лиге чемпионов тем более. Все-таки групповой этап — это шесть матчей, и все они напряженные, особенно в конце раунда.

    Против "Наполи" "Интер" пропустил первым, а в итоге победил. Это значит, что они создали свой менталитет, и он сильный. Как я уже говорил, они более настроены играть в Лиге чемпионов.

    Мы, во-первых, должны опять победить в чемпионате Украины, а в следующем сезоне, я уверен, мы можем играть в этом турнире совсем по-другому.

    На самом деле это тоже наш путь, который может усиливать наш менталитет. Каждый матч в Лиге чемпионов может как-то помочь.

    Это не значит, что мы приехали сюда играть просто так, — у нас еще есть шансы, и мы будем стараться набрать очки для продолжения борьбы», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

    «Интер» с 7 очками занимает второе место в группе Д, на 2 очка отставая от «Реала». «Шахтер» с 1 очком замыкает квартет.

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