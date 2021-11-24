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    Аршавин раскритиковал Семака после матча с «Мальме»

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин признался, что его разочаровала игра «Зенита» в гостевом матче Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Зенит оформил себе еврокубковую весну. А в целом, даже с учетом того, что "Зенит" в конце матча ушел от поражения, все равно больше чувство грусти вызывает результат и сама игра.

    Не получилось командной игры, практически каждый в отдельности футболист провел невнятно матч.

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    • Я на днях разговаривал с Сергеем Богдановичем (Семак — прим.), я ему сказал, что я тоже не понимаю позицию, как чемпион России, команда, которая хочет быть на первом месте, может играть в пять защитников», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    Ничья в гостевом матче с «Мальме» обеспечила «Зениту» третье место в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы.

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