Аршавин раскритиковал Семака после матча с «Мальме»

Бывший футболист сборной Россиипризнался, что его разочаровала игра «Зенита» в гостевом матче Лиги чемпионов против(1:1).

«Зенит оформил себе еврокубковую весну. А в целом, даже с учетом того, что "Зенит" в конце матча ушел от поражения, все равно больше чувство грусти вызывает результат и сама игра.

Не получилось командной игры, практически каждый в отдельности футболист провел невнятно матч.

Я на днях разговаривал с Сергеем Богдановичем (Семак — прим.), я ему сказал, что я тоже не понимаю позицию, как чемпион России, команда, которая хочет быть на первом месте, может играть в пять защитников», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Ничья в гостевом матче с «Мальме» обеспечила «Зениту» третье место в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы.