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    Вернидуб: Мы уже смогли доказать, что «Шериф» — это имя в футболе

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    Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Реалом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Юрий Вернидуб
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    Юрий Вернидуб

    Напомним, что на выезде молдавский клуб обыграл «Реал» со счетом 2:1.

    «Сделаем все для позитивного результата. Надеюсь, сможем противостоять такому сильному сопернику, как "Реал". Есть некоторые потери, но, думаю, мы готовы. Игра все покажет.

    Мы команда из маленького, но очень хорошего и уютного города Тирасполя, однако мы уже смогли доказать, что "Шериф" — это имя в футболе.

    Мы достойно играем на групповом этапе Лиги чемпионов, соперничаем с грандами, забиваем красивые голы. Это на всю жизнь останется в моем сердце.

    Для ребят это огромный шанс помочь себе в карьере и в дальнейшем играть в больших командах Европы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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