«Уотфорд» — «МЮ»: счет матча 4:1, обзор голов

На 9-й минуте в ворота «МЮ» был назначен пенальти после падения Джошуа Кинга в штрафной. Исмаила Сарр дважды бил с «точки» — Де Хеа дважды вытащил мяч .
На 28-й минуте Кинг с линии вратарской после прострела от лицевой Денниса низом вколотил мяч в сетку ворот «МЮ».
На 44-й минуте Исмаила Сарр получил мяч на углу штрафной «МЮ» и низом пробил под дальнюю штангу. Де Хеа не вытащил на этот раз.
На 50-й манкунианцы отквитали один мяч. Ван де Бек головой перевёл мяч в ворота «Уотфорда» после аккуратной скидки Роналду от дальней штанги.
На 69-й минуте «МЮ» остался в меньшинстве. Магуайр получил второе предупреждение за фол против Клеверли.
На второй добавленной минуте Педро с угла вратарской «МЮ» под ближнюю штангу вколотил мяч. Голевой пас Эммануэль Деннис сделал.
А на шестой добавленной минуте Деннис с угла вратарской отправил мяч под дальнюю штангу, установив окончательный счет.
«Уотфорд» набрал 13 очков и поднялся на 16-е место, «Манчестер Юнайтед» идет седьмым с 17 очками.
В следующем туре пройдут матчи «Лестер» — «Уотфорд» и «Челси» — «Манчестер Юнайтед»