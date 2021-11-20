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    «Уотфорд» в большинстве разгромил «МЮ»

    «Уотфорд» — «МЮ»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче 12-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» одержал домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 9-й минуте в ворота «МЮ» был назначен пенальти после падения Джошуа Кинга в штрафной. Исмаила Сарр дважды бил с «точки» — Де Хеа дважды вытащил мяч .

    На 28-й минуте Кинг с линии вратарской после прострела от лицевой Денниса низом вколотил мяч в сетку ворот «МЮ».

    На 44-й минуте Исмаила Сарр получил мяч на углу штрафной «МЮ» и низом пробил под дальнюю штангу. Де Хеа не вытащил на этот раз.

    На 50-й манкунианцы отквитали один мяч. Ван де Бек головой перевёл мяч в ворота «Уотфорда» после аккуратной скидки Роналду от дальней штанги.

    На 69-й минуте «МЮ» остался в меньшинстве. Магуайр получил второе предупреждение за фол против Клеверли.

    На второй добавленной минуте Педро с угла вратарской «МЮ» под ближнюю штангу вколотил мяч. Голевой пас Эммануэль Деннис сделал.

    А на шестой добавленной минуте Деннис с угла вратарской отправил мяч под дальнюю штангу, установив окончательный счет.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Уотфорд — Манчестер Юнайтед 4:1
    Голы: 1:0 Джошуа Кинг (28'), 2:0 Исмаила Сарр (44'), 2:1 Донни ван де Бек (50') Уотфорд: Бен Фостер, Кико, Крэйг Кэткарт, Nicolas N'Koulou (Виллиам Трост-Эконг, 64'), Адам Масина, Мусса Сиссоко, Исмаила Сарр (Хуан Эрнандес, 68'), Имран Луза (Жоао Педро, 77'), Том Клеверли, Эммануэль Деннис, Джошуа Кинг Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду, Маркус Рашфорд (Антони Марсьяль, 46'), Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо (Джесси Лингард, 90'), Неманья Матич, Скотт МакТоминай (Донни ван де Бек, 46'), Люк Шоу (Диогу Далот, 85'), Гарри Магуайр, Виктор Нильссон Линделёф, Аарон Ван-Биссака, Давид де Хеа Предупреждения: Скотт МакТоминай (19'), Имран Луза (45 + 1'), Гарри Магуайр (62'), Гарри Магуайр (69'), Эммануэль Деннис (90 + 7')

    «Уотфорд» набрал 13 очков и поднялся на 16-е место, «Манчестер Юнайтед» идет седьмым с 17 очками.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре пройдут матчи «Лестер» — «Уотфорд» и «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

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