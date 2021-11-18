Иммобиле пропустит матч с «Локомотивом» в Лиге Европы

Форвард «Лацио»не примет участия в матче 5-го тура Лиги Европы против «Локомотива», который состоится 25 ноября. Об этом сообщает Calciomercato.

Как передает источник, что футболист получил травму икроножной мышцы на тренировке в расположении сборной Италии и не сыграл в решающих матчах отборочного цикла на ЧМ-2022.

Отмечается, что в римском клубе решили не рисковать состоянием игрока и не будут его использовать в ближайших матча против «Ювентуса» и «Локомотива».

После четырех туров в квартете E «Лацио» идет на втором месте (5 очков), уступая лидерство турецкому «Галатасараю» (8 очков). У «Локомотива» на данный момент два набранных балла.