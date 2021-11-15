Митрович: Сербия была лучшей командой во всех аспектах игры

Форвард сборной Сербии, автор победного гола в матче отбора ЧМ-2022 с Португалией (2:1), поделился впечатлениями от игры.

«Это была потрясающая игра, полностью заслуженная победа. Мы были лучшей командой во всех аспектах игры. Они забили из-за нашей ошибки, но, в целом, у нас было три или четыре шанса, поэтому я думаю, что мы заслужили победу и возможность оказаться в Катаре.

Мой гол? Хороший прострел Тадича. Мы очень хорошо знаем друг друга. Он знает, куда я бегу, а я знаю, куда он положит мяч. Хорошо отреагировал, попытался попасть в створ, мяч отскочил и попал в сетку», — цитирует Митровича официальный сайт УЕФА.

Сербия с 20 очками финишировала на первом месте в группе А и напрямую пробилась на мировое первенство в Катаре. Португалия (17 очков) заняла второе место, что дает ей право принять участие в стыковых матчах.