ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииБез права на ошибку. Решающий тур для России, Испании и Португалии
  • 09:08
    • Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на «Гран-при» Японии
  • 10:07
    • Казанский стал комментатором Первого канала
  • 06:06
    • «Оттава» поместила Зайцева в ковид-протокол
  • 05:50
    • Сборная Бразилии одолела Колумбию, Чили благодаря автоголу обыграл Парагвай в отборе ЧМ-2022
  • 21:49
    • Сборная России забила шесть мячей Кипру, Ерохин оформил дубль
    Все новости спорта

    Казанский стал комментатором Первого канала

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Хорватии ЧМ-2022 Футбол на ТВ Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Денис Казанский стал комментатором Первого канала, сообщает пресс-служба телеканала.

    Денис Казанский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Казанский

    Казанский, ранее занимавший аналогичную должность на «Матч ТВ», дебютирует в эфире Первого канала 14 ноября. Он будет работать на матче отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия.

  • «Матч ТВ» продолжит показывать матчи РПЛ в ближайшие 4 года
  • Читайте по теме

    • Кроме того, Казанский будет работать на футбольных и хоккейных турнирах, которые показывает Первый канал, а также станет основным ведущим Олимпийской студии во время Олимпиады-2022.

    Напомним, сборную России устроит ничья в гостевой игре с Хорватией для выхода в финальную часть ЧМ-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Италия обыграть Швейцарию?
  • Италия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Огорчит ли российская «молодежка» словаков в Химках?
  • Россия U21 — Словакия U21. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли Албания забить на поле Англии?
  • Англия — Албания. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U21 — Словакия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Англия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Андорра — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Торонто — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Франция — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры