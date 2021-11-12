Казанский стал комментатором Первого канала

стал комментатором, сообщает пресс-служба телеканала.

Казанский, ранее занимавший аналогичную должность на «Матч ТВ», дебютирует в эфире Первого канала 14 ноября. Он будет работать на матче отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия.

Кроме того, Казанский будет работать на футбольных и хоккейных турнирах, которые показывает Первый канал, а также станет основным ведущим Олимпийской студии во время Олимпиады-2022.

Напомним, сборную России устроит ничья в гостевой игре с Хорватией для выхода в финальную часть ЧМ-2022.