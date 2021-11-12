Горецка пропустит матч с Арменией из-за травмы шеи и головы

Полузащитник сборной Германииполучил ужасную травму в матче квалификации ЧМ-2022 с Лихтенштейном (9:0), сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Уже на 8-й минуте защитник Йенс Хофер нанес прямой удар ногой в голову Горецки и получил красную карточку. Хавбек продолжил встречу, но был заменен в перерыве.

Обследование выявило у него повреждения в области шеи и головы. Он не поедет в гости к Армении на заключительный матч отборочного цикла.

Также за Германию из-за травмы не сыграет Юлиан Дракслер. Мануэль Нойер и Марко Ройс не выйдут на поле в связи с общей усталостью.

Напомним, что сборная Германии досрочно вышла на чемпионат мира в Катаре.