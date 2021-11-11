Нигматуллин: Сейчас игрокам сборной России точно не нужно думать о Хорватии

Бывший вратарь сборной Россииподелился ожиданиями от матча сборных России и Кипра в квалификации чемпионата мира-2022.

«Предстоит хороший матч Россия — Кипр. Сейчас игрокам точно не нужно думать о Хорватии, это может стать главной ошибкой футболистов, думать стоит только о Кипре, о победе.

Нужно максимально серьезно подойти к этому матчу, не должно существовать других соперников сейчас, чтобы самим себе не стать проблемой.

Потенциально мы гораздо сильнее соперников и должны их обыгрывать.

Несмотря на постоянные кадровые проблемы сборной России, ведущие футболисты постоянно травмируются перед важными встречами. Желаю им здоровья, особенно когда их помощь нужна стране.

В воротах жду Сафонова, он удачно проявил себя в прошедших матчах, новички во вратарской линии точно не сыграют.

Капитанская позиция тоже интересна, у Карпина другое отношение к этому», — сказал Нигматуллин «Матч ТВ».

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге.