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    Нигматуллин: Сейчас игрокам сборной России точно не нужно думать о Хорватии

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    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча сборных России и Кипра в квалификации чемпионата мира-2022.

    Руслан Нигматуллин
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    Руслан Нигматуллин

    «Предстоит хороший матч Россия — Кипр. Сейчас игрокам точно не нужно думать о Хорватии, это может стать главной ошибкой футболистов, думать стоит только о Кипре, о победе.

    Нужно максимально серьезно подойти к этому матчу, не должно существовать других соперников сейчас, чтобы самим себе не стать проблемой.

    Потенциально мы гораздо сильнее соперников и должны их обыгрывать.

    Несмотря на постоянные кадровые проблемы сборной России, ведущие футболисты постоянно травмируются перед важными встречами. Желаю им здоровья, особенно когда их помощь нужна стране.

    В воротах жду Сафонова, он удачно проявил себя в прошедших матчах, новички во вратарской линии точно не сыграют.

    Капитанская позиция тоже интересна, у Карпина другое отношение к этому», — сказал Нигматуллин «Матч ТВ».

    Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге.

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