Нигматуллин: Сейчас игрокам сборной России точно не нужно думать о Хорватии

«Предстоит хороший матч Россия — Кипр. Сейчас игрокам точно не нужно думать о Хорватии, это может стать главной ошибкой футболистов, думать стоит только о Кипре, о победе.
Нужно максимально серьезно подойти к этому матчу, не должно существовать других соперников сейчас, чтобы самим себе не стать проблемой.
Потенциально мы гораздо сильнее соперников и должны их обыгрывать.
Несмотря на постоянные кадровые проблемы сборной России, ведущие футболисты постоянно травмируются перед важными встречами. Желаю им здоровья, особенно когда их помощь нужна стране.
В воротах жду Сафонова, он удачно проявил себя в прошедших матчах, новички во вратарской линии точно не сыграют.
Капитанская позиция тоже интересна, у Карпина другое отношение к этому», — сказал Нигматуллин «Матч ТВ».
Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге.