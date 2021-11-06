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    Примера. «Реал» сыграет с «Райо Вальекано», «Атлетико» в гостях у «Валенсии»

    Обзор матчей 13 тура Примеры

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    Карим Бензема

    «Атлетик» — «Кадис» 0:1

    В поединке 13 тура испанской Примеры «Атлетик» в Бильбао уступил «Кадису» со счетом 0:1.

    Единственный гол в матче был забит на 6 минуте встречи. Автором результативного удара стал Салви Санчес.

    «Кадис» набрал 12 очков и поднялся на 14 место. У «Атлетика» 18 очков. Он занимает 8 позицию.

    «Эспаньол» — «Гранада»

    6 ноября, 16:00 мск

    «Сельта» — «Барселона»

    6 ноября, 18:15 мск

    «Алавес» — «Леванте»

    6 ноября, 20:30 мск

    «Реал» — «Райо Вальекано»

    6 ноября, 23:00 мск

    «Вильярреал» — «Хетафе»

    7 ноября, 18:15 мск

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    «Валенсия» — «Атлетико»

    7 ноября, 18:15 мск

    «Мальорка» — «Эльче»

    7 ноября, 20:30 мск

    «Осасуна» — «Реал Сосьедад»

    7 ноября, 20:30 мск

    «Бетис» — «Севилья»

    7 ноября, 23:00 мск

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