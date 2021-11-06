Примера. «Реал» сыграет с «Райо Вальекано», «Атлетико» в гостях у «Валенсии»

«Атлетик» — «Кадис» 0:1
В поединке 13 тура испанской Примеры «Атлетик» в Бильбао уступил «Кадису» со счетом 0:1.
Единственный гол в матче был забит на 6 минуте встречи. Автором результативного удара стал Салви Санчес.
«Кадис» набрал 12 очков и поднялся на 14 место. У «Атлетика» 18 очков. Он занимает 8 позицию.
«Эспаньол» — «Гранада»
6 ноября, 16:00 мск
«Сельта» — «Барселона»
6 ноября, 18:15 мск
«Алавес» — «Леванте»
6 ноября, 20:30 мск
«Реал» — «Райо Вальекано»
6 ноября, 23:00 мск
«Вильярреал» — «Хетафе»
7 ноября, 18:15 мск
«Валенсия» — «Атлетико»
7 ноября, 18:15 мск
«Мальорка» — «Эльче»
7 ноября, 20:30 мск
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»
7 ноября, 20:30 мск