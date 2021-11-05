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    Колосков: Матч «Локомотива» с «Галатасараем» — образец того, как надо играть в еврокубках

    Футбол Локомотив Галатасарай Лига Европы Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что ему понравилась игра «Локомотива» в гостевом матче Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Игра мне понравилась — она пролетела в один миг, с удовольствием ее посмотрел. "Локомотив" владел преимуществом и выглядел более мастеровитым и тактически обученным, чем "Галатасарай".

    Жалко, что матч закончился ничьей, но надо похвалить "Локомотив" и сказать, что их сегодняшняя игра — это образец того, как надо играть российским клубам в еврокубках.

    Они сыграли намного лучше, чем дома, здесь все было по-другому и по структуре, и по тактике и, главное, по характеру.

    У "Галатасарая" упертые, волевые футболисты, но "Локо" превзошел их в этом компоненте и не уступил ни одного метра поля без борьбы. Для победы не хватило удачи: в последнем голевом моменте все было очень близко, но немного не повезло.

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    • Что касается перспектив "Локомотива" в Лиге Европы, то главное — сохранить такую игру и характер. Сейчас травмированные игроки поправятся, и, если бог милует и команда будет в полном составе, то я думаю, что они могут выиграть оставшиеся игры и бороться за выход из группы.

    По сегодняшней игре есть все основания полагать, что они как минимум займут третье место и продолжат еврокубковый путь в Лиге конференций», — приводит слова Колоскова Sport24.

    «Локомотив» набрал в четырех матчах Лиги Европы два очка и занимает последнее место в группе.

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