Умяров: Конечно, хочется победить «Лестер»

Полузащитник «Спартака»поделился ожиданиями от выездного матча с «Лестером» в Лиге Европы.

«Чувствую себя прекрасно, рад вернуться к полноценным тренировкам, долго ждал и готовился, надеюсь, травма позади и больше не будет напоминать о себе.

Как и все, переживаю за результат матча с "Лестером". Конечно, хочется победить, забрать три очка. Иначе нет смысла туда ехать.

Безусловно, я рад остаться еще как минимум на 5 лет в "Спартаке". Для меня большая честь находиться в таком прекрасном клубе. Попытаюсь оправдать доверие болельщиков и руководства и показать все, на что я способен», — сказал Умяров в интервью клубной пресс-службе.

Прогноз на матч «Лестер» — «Спартак»

Матч «Лестер» — «Спартак» состоится сегодня, 4 ноября, и начнется в 23:00 по мск.