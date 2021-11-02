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    «Вольфсбург» одержал первую победу в Лиге чемпионов

    «Вольфсбург» — «Зальцбург»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Вольфсбург» нанес поражение «Зальцбургу» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Встреча группы G, которая прошла на «Фольксваген-Арене», завершилась со счетом 2:1.

    «Волки» вышли вперед на 3-й минуте, когда Ридле Баку прострелил на дальнюю штангу, а Яннику Герардту оставалось лишь подставить ногу.

    Гости отыгрались на 30-й минуте усилиями Максимилиана Вебера, который блестяще пробил со штрафного прямо в «девятку».

    Хозяева вернули себе минимальный перевес на 60-й минуте. Максимилиан Арнольд выполнил заброс из глубины на правый край штрафной, где Лукас Нмеча слету нанес шикарный удар в ближний от себя угол.

    Для немецкой команды эта победа стала первой в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    В следующем туре 23 ноября, «Вольфсбург» отправится в гости к «Севилье», а «Зальцбург» — к «Лиллю».

    Группа G: 1. «Зальцбург» — 7 очков, 2. «Вольфсбург» — 5, 3. «Севилья» — 3, 4. «Лилль» — 2.

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