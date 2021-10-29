Головин пропустит ближайший матч чемпионата Франции

Полузащитник «Монако»не поможет своей команде в матче 12-го тура французской Лиги 1 с «Брестом».

Об этом рассказал главный тренер Нико Ковач, добавив, что Сеск Фабрегас и Крепин Диатта тоже не выйдут на поле.

«Крепин по-прежнему восстанавливается от травмы, полученной в матче сборной. Ему лучше, но он еще не готов. Он недостаточно тренировался с командой.

Головин не в той форме, на которую я надеялся. Ему все еще нужна подготовка, Александра не будет в команде. Сеск тренировался, но проблемы все еще существуют», — цитирует Ковача Monaco Matin.

В нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» семь матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.