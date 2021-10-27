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    Тихонов: Очень интересно, насколько законна дисквалификация на два года

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    Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал свою двухлетнюю дисквалификацию в чемпионате Казахстана.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    Ранее Казахстанская федерация футбола на два года отстранила специалиста после того, как он в конце первого тайма матча против «Кайрата» (0:1) увел футболистов с поля из-за несогласия с решениями арбитра. Через несколько минут команда вернулась.

    «Не могу понять, на каком основании было принято решение. Меня никуда не вызывали, не было никакого разбирательства.

    Лично мне очень интересно, насколько законна дисквалификация на два года и есть ли в регламенте пункт, предусматривающий столь длительное наказание?

    Повторюсь, решение уйти с поля принимала команда, а я лишь согласился с ребятами», — сказал Тихонов «Матч ТВ».

    Тихонов возглавляет «Астану» с октября прошлого года. Под его руководством клуб находится на 2-м месте в чемпионате Казахстана, набрав 56 очков после 25 туров.

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