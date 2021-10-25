«Химки» объявили об отставке Черевченко

Игорь Черевченко Фото: globallookpress.com
«Сегодня по обоюдному согласию было принято решение о завершении сотрудничества между ФК "Химки" и главным тренером Игорем Черевченко», — приводит слова Терюшкова «Матч ТВ».
По словам Терюшкова, к предстоящей игре с «Уралом» и встрече Кубка России с «Балтикой» команду будут готовить Игорь Ющенко и Дмитрий Ульянов.
Черевченко возглавил подмосковную команду в сентябре 2020 года. Под руководством 47-летнего тренера «Химки» завершили прошлый чемпионат России на восьмом месте.
В текущем сезоне «Химки» после 12 туров РПЛ идут на 14-й строчке, набрав 11 очков.
Ранее сообщалось, что «Химки» могут возглавить Сергей Юран, Рашид Рахимов или Михаил Галактионов.