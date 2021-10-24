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    Юран, Рахимов или Галактионов могут сменить Черевченко в «Химках»

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    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко покинет свой пост в самое ближайшее время.

    Игорь Черевченко
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    Игорь Черевченко

    Сергей Юран, Рашид Рахимов и Михаил Галактионов входят в список претендентов на должность нового наставника подмосковного клуба, сообщает ТАСС.

    При этом РФС не намерен отпускать Галактионова, возглавляющего молодежную сборную России, или допускать совмещение.

    Черевченко возглавил подмосковную команду в сентябре 2020 года. Под руководством 47-летнего тренера «Химки» завершили прошлый чемпионат России на 8-м месте.

    В текущем сезоне химчане после 12 туров РПЛ идут на 14-й строчке, набрав 11 очков.

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