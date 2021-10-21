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    Полиция задержала экс-главу фан-клуба «Спартака» за избиение журналиста после матча с «Лестером»

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    Бывший глава фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов был задержан полицией по подозрению в избиении журналиста РБК Александра Щеголева в Москве.

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    «Инцидент произошел накануне вечером после матча "Спартак" –»Лестер«. По предварительным данным, журналист Александр Щеголев после матча стал снимать на камеру бывшего главу фан-клуба "Спартака" Валентина Коршунова.

    Мужчина выразил недовольство в связи с этим, а затем несколько раз ударил журналиста. Полицейские доставили его в отдел полиции», — сообщили ТАСС в полиции.

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    • «20 октября в ОМВД России по району Покровское-Стрешнево Москвы поступило заявление от мужчины 2000 года рождения о том, что ему нанес телесные повреждения неизвестный во время осуществления профессиональной деятельности.

    Подозреваемый 1982 года рождения доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказали в пресс-службе московского ГУ МВД.

    Напомним, «Спартак» проиграл «Лестеру» со счетом 3:4.

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