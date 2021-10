Российских болельщиков избили после матча со Словенией

Болельщики сборнойподверглись нападению со стороны фанатов сборнойпосле матча отборочного турнира ЧМ-2022, который состоялся в Мариборе.

Российская команда, как известно, одержала победу со счетом 2:1, благодаря чему гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации.

«Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать .

Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили — его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой.

Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», — рассказал болельщик по имени Роман, слова которого приводит «Р-Спорт».

World Cup Qualification. 11.10.2021

Slovenia — Russia.

After the game, a group of about 15 Slovenia fans attack 5 Russians. One Russian fan is taken to the hospital. pic.twitter.com/mHOzdCUxiL