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    Российских болельщиков избили после матча со Словенией

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    Болельщики сборной России подверглись нападению со стороны фанатов сборной Словении после матча отборочного турнира ЧМ-2022, который состоялся в Мариборе.

    На болельщиков сборной России напали после матча со Словенией
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    На болельщиков сборной России напали после матча со Словенией

    Российская команда, как известно, одержала победу со счетом 2:1, благодаря чему гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации.

    «Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать.

    Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили — его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой.

    Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», — рассказал болельщик по имени Роман, слова которого приводит «Р-Спорт».

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