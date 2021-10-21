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    Калиниченко назвал худшего игрока «Спартака» в матче с «Лестером»

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    Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко оценил игру команды в матче третьего тура Лиги Европы против «Лестера» (3:4).

    Самюэль Жиго
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    Самюэль Жиго

    По ходу встречи «Спартак» вел 2:0, но позволил сопернику отыграться и вырвать победу. Третий мяч красно-белые забили при счете 2:4.

    «Где тонко, там рвется. Все мы знаем эту пословицу с детства. Сегодня мы еще раз были свидетелями правдивости оной. Очень тонко оказалось сзади у "Спартака", и порвалось там, где все и ожидали — в зоне Коли Рассказова. И мне искренне жаль сейчас молодого парня, на которого в очередной раз выливается море помоев.

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    • Да, Николай в очередной раз провалил матч, это отрицать сложно. Но! Провалил матч не меньше, а на мой, сугубо дилетантский взгляд, гораздо больше, всеми горячо любимый, незаменимый Самюэль Жиго!

    Да , именно он виновен минимум в трех из четырех пропущенных мячей. Я не знаю, насколько он обучаемый и сколько копий об него сломали тренеры, но те позиционные ошибки, которые раз за разом допускает Жиго, меня сводят с ума. Куда постоянно выбрасывается Жиго, играя и так высокую линию обороны, я просто не понимаю.

    Ну а Коля, являясь совершенно не профильным центральным защитником, просто не понимал, что ему с этим всем делать. От слова совсем. Конечно, футбол — игра коллективная, ответственность должна нести вся команда, конкретно сегодня и опорная зона тоже.

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    • Но то, о чем я говорил много-много раз во всех различных эфирах на ТВ, сегодня проявилось во всей красе. Защитники, забивающие голы, это очень здорово! Но защитники, не допускающие проходного двора у себя в штрафной, это более правильно.

    Ну и системностью ошибок оборона удручает. Как и то, что тренерский штаб оперативно не смог скоординировать и исправить систематически повторяющиеся ошибки обороны.

    Ну и последний вопрос, который меня тревожит. В каком же состоянии находятся профильные центральные защитники Кутепов и Гапонов, что выбор тренера пал на и без того не безгрешного Рассказова?», — написал Калиниченков в своем телеграм-канале.

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