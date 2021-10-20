Черчесов высказался против отмены лимита на легионеров

Бывший главный тренер сборной Россииназвал идеальную формат лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

«Еще работая в "Динамо", говорил и сейчас остаюсь при этом мнении: оптимальная формула — "10 иностранцев + 15 россиян" в заявке на сезон. Начать так, а дальше посмотреть на пропорцию.

Какой-то вариант лимита все-таки нужен — свой рынок надо поддерживать», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

Напомним, в конце августа сообщалось, что РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы футбола. В частности, отмечалось, что клубы и лига выступили за смягчение лимита на легионеров.