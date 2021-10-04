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    Шварц назвал ошибкой возможную отмену лимита в РПЛ

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц считает, что отмена лимита на легионеров не поможет российскому футболу.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Если вы думаете, что уберем лимит, у нас появится много легионеров и это сразу же полностью перевернет ситуацию с футболом в России, то вы ошибаетесь.

    Вопрос не только в лимите. Здесь нет односложного ответа. Надо принять уравновешенное решение, необходима золотая середина.

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    • Я бы смотрел на футбольное образование, которое футболисты получают в России.

    Необходимо подходить к вопросу комплексно и прежде всего обратить внимание на качество футбольных школ, образование футболистов. Это больше вопрос подхода клубов к стратегическим процессам», — сказал Шварц «Известиям».

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    • Ранее президент РФ Владимир Путин высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

    Напомним, в конце августа сообщалось, что РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы футбола. В частности, отмечалось, что клубы и лига выступили за смягчение лимита на легионеров.

    В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.

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