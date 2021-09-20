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    Карпин: Путин сказал, что лимит надо оставлять, а я считаю, что нет

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина, который ранее высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Реально или не реально — не ко мне вопрос. Опять же, Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет.

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    • У меня есть мое мнение, которое я высказываю, а изменят или нет — зависит уже точно не от меня», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

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    • Напомним, что в конце августа сообщалось, что РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы футбола. В частности, отмечалось, что клубы и лига выступили за смягчение лимита на легионеров.

    В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.

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