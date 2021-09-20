Карпин: Путин сказал, что лимит надо оставлять, а я считаю, что нет

Главный тренер сборной Россииотреагировал на заявление президента РФ, который ранее высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

«Реально или не реально — не ко мне вопрос. Опять же, Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет .

У меня есть мое мнение, которое я высказываю, а изменят или нет — зависит уже точно не от меня», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в конце августа сообщалось, что РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы футбола. В частности, отмечалось, что клубы и лига выступили за смягчение лимита на легионеров.

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.