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    Колосков: Тема с лимитом принципиально закрыта. Кто скажет, что Путин не прав?

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова президента России Владимира Путина по поводу лимита на легионеров в РПЛ.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Президент же не сказал, какой именно лимит считает целесообразным. Он отдал это профессионалам. Но позиция президента не нова — он не в первый раз говорил о необходимости сохранения лимита, сейчас подтвердил ее в более жесткой форме. Ясно, что и министерство спорта говорит об этом. Любому, подчеркну, любому здравомыслящему человеку понятно: если отметить лимит — не будет сборной. Я об этом говорю уже лет 10!

  • Президент РФ выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ
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    • Кому-то выгодно сбить толку наших руководителей. Вместо того, чтобы тренироваться — игроков не хватает после 30 минут игры. Кто ответит на вопрос — почему? Тренировочный процесс — вот главный вопрос. Тема с лимитом принципиально закрыта: кто скажет, что Путин не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент.

    Как отношусь к мнению, что президент лезет в спорт? Что значит лезет в спорт? Слово вы выбрали абсолютно неподходящее по отношению к президенту, не надо меня провоцировать! Есть совет по спорту при президенте — он там выступает, ему готовят документы. И люди, которые готовят документы, анализируют, что происходит в спорте и стране», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

    Напомним, в конце августа сообщалось, что РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы футбола. В частности, отмечалось, что клубы и лига выступили за смягчение лимита на легионеров.

    В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.

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