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    Сычев: Отмена лимита на легионеров пойдет на пользу российским игрокам

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    Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев поделился своим мнением по поводу возможного отмена лимита на легионеров в чемпионате России.

    Дмитрий Сычев
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    Дмитрий Сычев

    «В наше время не было лимита, почему мы все играли, почему мы выигрывали? Это не зависит от искусственных ограничений, все рождается в конкуренции. Просто конкуренция бывает разная, когда привозят легионеров, это, конечно, мешает русским игрокам, но с другой стороны, когда у тебя есть искусственный лимит, мотивация у молодых игроков падает, потому что им дают все условия..

    Когда ты молодой, ты должен конкурировать и расти, потому что только с сильными игроками, которые вокруг тебя, ты сможешь повысить свое мастерство именно в конкуренции.

    У нас так было на нашем примере, это единственный правильный алгоритм. Я за то, чтобы конкуренция была максимальная, тогда у нас будет расти уровень молодых игроков», — цитирует бывшего футболиста ТАСС.

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