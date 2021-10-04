Сычев: Отмена лимита на легионеров пойдет на пользу российским игрокам

Бывший футболист сборной Россииподелился своим мнением по поводу возможного отмена лимита на легионеров в чемпионате России.

«В наше время не было лимита, почему мы все играли, почему мы выигрывали? Это не зависит от искусственных ограничений, все рождается в конкуренции. Просто конкуренция бывает разная, когда привозят легионеров, это, конечно, мешает русским игрокам, но с другой стороны, когда у тебя есть искусственный лимит, мотивация у молодых игроков падает, потому что им дают все условия..

Когда ты молодой, ты должен конкурировать и расти, потому что только с сильными игроками, которые вокруг тебя, ты сможешь повысить свое мастерство именно в конкуренции.

У нас так было на нашем примере, это единственный правильный алгоритм. Я за то, чтобы конкуренция была максимальная, тогда у нас будет расти уровень молодых игроков», — цитирует бывшего футболиста ТАСС.