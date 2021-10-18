Вернидуб: Энтузиазм после матча с «Реалом» может сыграть с нами злую шутку

Главный тренер «Шерифа»дал интервью перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Энтузиазм после матча с "Реалом" может сыграть с нами злую шутку. Опасаюсь слишком большого внимания средств массовой информации. Лучше оставаться в тени. В Милане и в ответной встрече будет тяжело, "Интер" играет иначе, чем "Реал" и "Шахтёр". У них есть новая схема для нас, с тремя защитниками и пятью полузащитниками. Надеюсь, мои ребята осознают это», — цитирует Вернидуба La Gazzetta dello Sport.

Поединок пройдет 19 октября в Милане и начнется в 22:00 мск. Ознакомиться с прогнозом на игру можно здесь.

Напомним, что «Шериф» лидирует в группе D после двух побед подряд.