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    Вернидуб: Энтузиазм после матча с «Реалом» может сыграть с нами злую шутку

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    Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб дал интервью перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера».

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    ФК «Шериф»

    «Энтузиазм после матча с "Реалом" может сыграть с нами злую шутку. Опасаюсь слишком большого внимания средств массовой информации. Лучше оставаться в тени. В Милане и в ответной встрече будет тяжело, "Интер" играет иначе, чем "Реал" и "Шахтёр". У них есть новая схема для нас, с тремя защитниками и пятью полузащитниками. Надеюсь, мои ребята осознают это», — цитирует Вернидуба La Gazzetta dello Sport.

    Поединок пройдет 19 октября в Милане и начнется в 22:00 мск. Ознакомиться с прогнозом на игру можно здесь.

    Напомним, что «Шериф» лидирует в группе D после двух побед подряд.

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