ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Динамо»Красно-белый камбэк. «Динамо» не сумело воспользоваться осечкой «Зенита»
  • 17:05
    • ЦСКА с минимальным счетом одолел «Урал»
  • 08:38
    • Немков во второй раз защитил титул чемпиона Bellator
  • 06:57
    • Минеев нокаутировал Исмаилова
  • 23:58
    • «Реал Сосьедад» в меньшинстве вырвал победу у «Мальорки»
  • 23:54
    • «Лион» дома переиграл «Монако»
    Все новости спорта

    ЦСКА с минимальным счетом одолел «Урал»

    «Урал» — ЦСКА: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол РПЛ Футбол России Урал ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московский ЦСКА одержал победу над «Уралом» в выездном матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Чидера Эджуке
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чидера Эджуке

    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Победный гол на 52-й минуте забил Чидера Эджуке, который точно пробил в дальний нижний угол после серии рикошетов.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — ЦСКА 0:1
    Гол: 0:1 Чидера Эджук (52') Урал: Илья Помазун, Арсен Адамов, Ivan Kuzmichev, Алексей Герасимов, Денис Кулаков, Андрей Егорычев, Рафал Аугустыняк, Leo Goglichidze (Вячеслав Подберёзкин, 86'), Рамазан Гаджимурадов, Kirill Kolesnichenko, Эрик Космин Бикфалви (Артем Максименко, 74') ЦСКА: Антон Заболотный, Чидера Эджук (Виктор Васин, 85'), Ильзат Ахметов (Алан Дзагоев, 77'), Бактийор Зайнутдинов (Фёдор Чалов, 67'), Иван Обляков, Максим Мухин (Константин Кучаев, 85'), Георгий Щенников, Яка Бийол, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Игорь Акинфеев Предупреждение: Leo Goglichidze (62')

    В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает четвертое место (20 очков), а «Урал» — 14-е (9 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Рома» подъем «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сможет ли «Байер» отобрать очки у «Баварии»?
  • «Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Сумеет ли Агаларов распечатать ворота «Краснодара»?
  • «Краснодар» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 17 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Краснодар — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Венеция — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры