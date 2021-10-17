«Урал» — ЦСКА: счет матча 0:1, обзор гола

Чидера Эджуке Фото: ПФК ЦСКА
Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Победный гол на 52-й минуте забил Чидера Эджуке, который точно пробил в дальний нижний угол после серии рикошетов.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Урал — ЦСКА 0:1
Гол: 0:1 Чидера Эджук (52') Урал: Илья Помазун, Арсен Адамов, Ivan Kuzmichev, Алексей Герасимов, Денис Кулаков, Андрей Егорычев, Рафал Аугустыняк, Leo Goglichidze (Вячеслав Подберёзкин, 86'), Рамазан Гаджимурадов, Kirill Kolesnichenko, Эрик Космин Бикфалви (Артем Максименко, 74') ЦСКА: Антон Заболотный, Чидера Эджук (Виктор Васин, 85'), Ильзат Ахметов (Алан Дзагоев, 77'), Бактийор Зайнутдинов (Фёдор Чалов, 67'), Иван Обляков, Максим Мухин (Константин Кучаев, 85'), Георгий Щенников, Яка Бийол, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Игорь Акинфеев Предупреждение: Leo Goglichidze (62')
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает четвертое место (20 очков), а «Урал» — 14-е (9 очков).