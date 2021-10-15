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    Бразилия разгромила Уругвай, Аргентина выиграла у Перу

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    В Южной Америке состоялись очередные матчи в рамках отборочного турнира на чемпионата мира-2022.

    Бразильцы продлили беспроигрышную серию в отборе на ЧМ-2022
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    Бразильцы продлили беспроигрышную серию в отборе на ЧМ-2022

    Сборная Бразилии одержала уверенную домашнюю победу над командой Уругвая — 4:1.

    В составе бразильцев дважды отличился Рафинья. Еще по голу забили Неймар и Габриэл Барбоза. Автором единственного забитого мяча у гостей стал Луис Суарес.

    Бразилия продлила беспроигрышную серию в текущем отборе до 11-ти матчей (10 побед и 1 ничья).

    Сборная Аргентины с трудом выиграла на своем поле у команды Перу — 1:0. Единственный гол в конце первого тайма забил Лаутаро Мартинес.

    Аргентинцы тоже еще ни разу не проигрывали в этой квалификации.

    В других матчах сборная Колумбии сыграла вничью с Эквадором (0:0), а команда Чили разгромила на своем поле Венесуэлу (3:0).

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