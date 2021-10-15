Бразилия разгромила Уругвай, Аргентина выиграла у Перу

В Южной Америке состоялись очередные матчи в рамках отборочного турнира на чемпионата мира-2022.

Сборная Бразилии одержала уверенную домашнюю победу над командой Уругвая — 4:1.

В составе бразильцев дважды отличился Рафинья. Еще по голу забили Неймар и Габриэл Барбоза. Автором единственного забитого мяча у гостей стал Луис Суарес.

Бразилия продлила беспроигрышную серию в текущем отборе до 11-ти матчей (10 побед и 1 ничья).

¡Primer doblete de Raphinha con Brasil y los abrazos fueron todos para él! 🤜🇧🇷🤛

📸 @CBF_Futebol #EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/0cIrzgTFWW — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 15, 2021

Сборная Аргентины с трудом выиграла на своем поле у команды Перу — 1:0. Единственный гол в конце первого тайма забил Лаутаро Мартинес.

Аргентинцы тоже еще ни разу не проигрывали в этой квалификации.

В других матчах сборная Колумбии сыграла вничью с Эквадором (0:0), а команда Чили разгромила на своем поле Венесуэлу (3:0).