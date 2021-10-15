Бразилия разгромила Уругвай, Аргентина выиграла у Перу

Сборная Бразилии одержала уверенную домашнюю победу над командой Уругвая — 4:1.
В составе бразильцев дважды отличился Рафинья. Еще по голу забили Неймар и Габриэл Барбоза. Автором единственного забитого мяча у гостей стал Луис Суарес.
Бразилия продлила беспроигрышную серию в текущем отборе до 11-ти матчей (10 побед и 1 ничья).
¡Primer doblete de Raphinha con Brasil y los abrazos fueron todos para él! 🤜🇧🇷🤛— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 15, 2021
📸 @CBF_Futebol #EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/0cIrzgTFWW
Сборная Аргентины с трудом выиграла на своем поле у команды Перу — 1:0. Единственный гол в конце первого тайма забил Лаутаро Мартинес.
Аргентинцы тоже еще ни разу не проигрывали в этой квалификации.
В других матчах сборная Колумбии сыграла вничью с Эквадором (0:0), а команда Чили разгромила на своем поле Венесуэлу (3:0).
🔚 Terminó la Fecha 1⃣2⃣ y el camino a Catar 2022 está más encendido que nunca ⚽🔥#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/u1Zwcw3gly— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 15, 2021