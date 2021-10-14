Источник: Мбаппе не продлит контракт с ПСЖ, какую бы зарплату ему ни предложили

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Француз не продлит контракт с парижанами и это решение не зависит от размера зарплаты, которую клуб может ему предложить.

«Мбаппе принял решение, и деньги повлияли на него меньше всего. Он не продлит контракт с "ПСЖ" даже за все золото мира.

Он уже давно все решил, и ничто это не изменит. Он хочет добиться успеха в Мадриде и сделает это.

Килиан хочет дождаться 30 июня. В этот день сбудется его мечта», — приводит издание слова источника, знакомого с ситуацией.

Недавно во французских СМИ появилась информация о том, что «ПСЖ» может предложить Мбаппе контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год.

В таком случае Килиан стал бы самым высокооплачиваемым игроком мира.